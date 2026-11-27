Президент Євроради Антоніу Кошта організував позачерговий саміт не для остаточної угоди щодо бюджету. Він хотів зібрати лідерів за одним столом і спробувати подолати розбіжності, які виникли між країнами.

Країни ЄС розділилися на два табори. Одні, зокрема Іспанія та Італія, вимагають більше "традиційних" видатків, наприклад на сільське господарство.

Інші, серед яких Німеччина та Швеція, наполягають на скороченні амбіцій і переорієнтації коштів на оборону та безпеку.

Чому лідери пішли з переговорів

Чотири країни - Данія, Швеція, Бельгія та Австрія - виступають за скорочення бюджету. Вони пішли після багатогодинних зустрічей у малих групах і заявили, що такий формат мав налаштувати країни одна проти одної.

"Було очевидно, що це був хід, спрямований на те, щоб розділити нас, підкупивши кожного з нас подарунком. Все пройшло просто жахливо. Це не було справжньою дискусією", - сказав дипломат із країни, яка виступає за зменшення бюджету.

Дипломат з країни, яка виступає за більший бюджет, вважає, що стратегія Кошти з об'єднання невеликих груп лідерів "не була найкращою ідеєю". За його словами, уряди не хотіли розкривати свої "червоні лінії" перед конкурентами.

Рішення бойкотувати подальші засідання ухвалили після того, як прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо "дуже розлютився" через підхід глави Євроради, повідомив один із дипломатів ЄС.

"Члени S7 ("розсудливої сімки", до якої входять уряди, що прагнуть зменшення бюджету) взяли участь у двох сесіях у малих групах, після чого ми дійшли висновку, що подальші засідання не наблизять нас до вирішення", - йдеться у заяві Австрії.

Що буде далі

Кошта відмовився від планів повернутися до обговорень на другий день. Свою завершальну пресконференцію разом із головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн він скоротив до 11 хвилин.

Тепер лідери 27 країн ЄС намагатимуться досягти угоди на грудневому саміті. Посадовці оцінюють, що він може тривати кілька днів і ночей.

Формально Євросоюз має ще рік, щоб погодити семирічний бюджет, однак керівництво блоку хоче вирішити питання до квітневих виборів у Франції. Там лідерка ультраправих Марін Ле Пен є фавориткою на посаду президента.

Президент Франції Емманюель Макрон, який виглядав явно розлюченим, попередив, що затягування переговорів після нового року "є демократично неможливим", бо це відбуватиметься занадто близько до виборів.

На тлі цього один з дипломатів ЄС дав французькому президенту прізвисько "Monsieur Chantage" ("Містер Шантаж").

"Це вже занадто - приїжджати сюди й брати переговори в заручники через ваші національні вибори", - сказав дипломат.