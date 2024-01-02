ua en ru
Вт, 02 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Все повернемо сторицею", - Данілов про помсту окупантам за вбитих у війні українців

Україна, Вівторок 02 січня 2024 12:54
UA EN RU
"Все повернемо сторицею", - Данілов про помсту окупантам за вбитих у війні українців Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що найкращою гарантією безпеки для України та світу є тільки системне, послідовне і методичне знищення "путінського фашистського утворення".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"Дайте Україні зброю і ми поховаємо цей шматок...", - написав Данілов.

У продовження він зауважив, що наша держава буде невпинно боротися з російським агресосром незважаючи на кількість ракет, що летять її небом.

"Немає сили, яка могла б нас зупинити, поки не будуть помщені всі 513 вбитих українських дітей, полеглі захисниці й захисники, кожна безневинна закатована українська душа. Все повернемо сторицею!", - наголосив секретар РНБО.

Він також подякував усім захисникам, рятувальникам та енергетикам, які сьогодні стали на спротив російським терористичним атакам.

Обстріл України

Російські війська з ранку 2 січня завдали чергового масованого удару по Україні. Під ударом опинилися Харків, Київ та область. Тривога у Києві тривала близько 6 години. За цей час ППО збила все БПЛА Shahed і більш 60 ракет Х-101/Х555Х-55 і десяток Х-47М2 "Кинжал".

На даний момент у Києві відомо про 27 постраждалих, загинула жінка. У Харкові - 45 осіб постраждали і загинула 91-річна жінка. У Київській області відомо про 7 поранених та двох загиблих. Детальніше – у матеріалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
Четверо загиблих та 92 поранених. Зеленський відреагував на ранковий удар РФ по Україні
Четверо загиблих та 92 поранених. Зеленський відреагував на ранковий удар РФ по Україні
DAILY
Між поганими та складними рішеннями: чому Україна не має права на помилку у 2024 році
РБК-Українаінформаційне агентство Між поганими та складними рішеннями: чому Україна не має права на помилку у 2024 році