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"Все вернем сторицей", - Данилов о мести оккупантам за убитых в войне украинцев

Украина, Вторник 02 января 2024 12:54
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"Все вернем сторицей", - Данилов о мести оккупантам за убитых в войне украинцев Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что лучшей гарантией безопасности для Украины и мира является только системное, последовательное и методическое уничтожение "путинского фашистского образования".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"Дайте Украине оружие, и мы похороним этот кусок...", - написал Данилов.

В продолжение он отметил, что наше государство будет неустанно бороться с российским агресосром, несмотря на количество летящих ее небом ракет.

"Нет силы, которая могла бы нас остановить, пока не будут отомщены все 513 убитых украинских детей, павшие защитницы и защитники, каждая невинная замученная украинская душа. Все вернем сторицей!", - подчеркнул секретарь СНБО.

Он также поблагодарил всех защитников, спасателей и энергетиков, которые сегодня стали на сопротивление российским террористическим атакам.

Обстрел Украины

Российские войска с утра 2 января нанесли очередной массированный удар по Украине. Под ударом оказались Харьков, Киев и область. Тревога в Киеве длилась около 6 часов. За это время ПВО сбила все БПЛА Shahed и более 60 ракет Х-101/Х555Х-55 и десяток Х-47М2 "Кинжал".

В настоящее время в Киеве известно о 27 пострадавших, погибла женщина. В Харькове – 45 человек пострадали и погибла 91-летняя женщина. В Киевской области известно о 7 раненых и двух погибших. Детальнее – в материале.

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