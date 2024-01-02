"Все вернем сторицей", - Данилов о мести оккупантам за убитых в войне украинцев

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что лучшей гарантией безопасности для Украины и мира является только системное, последовательное и методическое уничтожение "путинского фашистского образования".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook .

"Дайте Украине оружие, и мы похороним этот кусок...", - написал Данилов.

В продолжение он отметил, что наше государство будет неустанно бороться с российским агресосром, несмотря на количество летящих ее небом ракет.

"Нет силы, которая могла бы нас остановить, пока не будут отомщены все 513 убитых украинских детей, павшие защитницы и защитники, каждая невинная замученная украинская душа. Все вернем сторицей!", - подчеркнул секретарь СНБО.

Он также поблагодарил всех защитников, спасателей и энергетиков, которые сегодня стали на сопротивление российским террористическим атакам.