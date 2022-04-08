"Все площади ранних зерновых засеяли": глава Кировоградской ОВА рассказал о посевной

"Аграрии уже сеют подсолнечник. Для нас эти позиции важны, потому что это - экспортные культуры. Спасибо всем крестьянам за победоносный труд в условиях войны", - пишет он.

Также областной глава рассказал и о ситуации с вынужденными переселенцами, наплыв которых за последние дни заметно увеличился.

"Только за эти сутки наши центры приняли почти 2,5 тысячи. Более 1600 детей", - сообщил Райкович.

По его информации, всего на территории области осталось 26,5 тысячи человек, а почти 23 тысячи из них обратились за справками.

"Из очень хорошего - родилось 11 детей. 7 девочек и 4 мальчика. Среди них есть киевляне и николаевцы. Но все наши! Спасибо нашим славным Вооруженным Силам Украины за то, что мы живы", - говорит он.