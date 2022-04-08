"Всі площі ранніх зернових засіяли": голова Кіровоградської ОВА розповів про посівну

"Аграрії вже сіють соняшник. Для нас ці позиції важливі, бо це - експортні культури. Дякую усім селянам за звитяжну працю в умовах війни", - пише він.

Також обласний очільник розповів і про ситуацію з вимушеними переселенцями, наплив яких за останні дні помітно збільшився.

"Тільки за цю добу наші центри прийняли майже 2,5 тисячі. Понад 1600 діток", - повідомив Райкович.

За його інформацією, всього на території області залишилось 26,5 тисяч людей, а майже 23 тисячі із них звернулися за довідками.

"Із дуже доброго - народилося 11 дітей. 7 дівчаток і 4 хлопчики. Серед них є кияни і миколаївці. Але всі наші! Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі", - говорить він.