"Все, кто козацкого рода, своего не отдадут": Зеленский поздравил Усика с победой

Президент Владимир Зеленский поздравил Александра Усика с защитой чемпионских поясов по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в поединке против Энтони Джошуа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы государства.
Зеленский отметил, что победа была тяжелой, но важной и нужной.
"Защита титула чемпиона мира - символ того, что все, кто козацкого рода, своего не отдадут, будут биться за это и непременно одержат победу", - подчеркнул президент.
Напомним, Усик выразил желание разделить ринг с Тайсоном Фьюри, владеющим чемпионским поясом по версии WBC.
К слову, РБК-Украина ранее опубликовало хронологию событий боя-реванша между Усиком и Джошуа.