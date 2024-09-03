"Врятувала сотні життів". На війні загинула одна з перших жінок-добровольців Марія Дихтяр

У понеділок, 2 вересня, під час виконання службових обов'язків по захисту Батьківщини загинула капітан медичної служби Марія Дихтяр.
РБК-Україна розповідає, що відомо про трагічну подію та життєвий шлях цієї видатної жінки.
Про смерть військовослужбовиці повідомили на сторінці "63 Окремий Батальйон Сил ТрО Збройних сил України - Червоноград" у Facebook.
"На щиті капітан медичної служби ДИХТЯР Марія Володимирівна", - йдеться у дописі.
Уточнюється, що вона загинула 2 вересня 2024 року при виконанні службових обов'язків по захисту Батьківщини.
"Марічка, Маруся, Володимирівна, Пантера... Як так? Біль. Невимовний біль", - наголошує автор публікації та додає, що не може ставити свічки на її фото.
"Не можу. Рука не піднімається. А голова не приймає, що тебе вже нема. Я знаю, що ти була б не проти. Нам важко це сприйняти і повірити. Нам усім буде важко без тебе. Бо ти була сонечком. Наш батальйон осиротів на чудову і світлу людину. Та ти будеш з нами завжди. Любимо тебе", - підсумовується у дописі.
Допис про загибель Дихтяр (скриншот: facebook.com/63obtro)
Згідно з інформацією Сокальської міської ради, у мирному житті Марія Дихтяр працювала лікарем.
Вона - одна з перших жінок-добровольців, які наважилися залишити все в мирному житті та піти служити заради порятунку захисників України.
Була учасником АТО. Три роки - очільницею медичної служби у 25-му окремому мотопіхотному батальйоні "Київська Русь".
Під час служби Дихтяр врятувала сотні життів побратимів, іноді вивозила хлопців з-під обстрілів, ризикуючи власним життям.
У перші дні повномасштабної російсько-української війни Марія Дихтяр знову пішла працювати військовим медиком, служила у зоні активних бойових дій, щодня рятувала поранених Героїв.
Згідно з указом президента, була нагороджена медаллю "За врятоване життя".
2 жовтня 2023 року військовослужбовиця була нагороджена також орденом "За мужність" III ступеня - за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, та самовіддане виконання військового обов'язку.
Орден Марії Дехтяр (фото: facebook.com/Сокальська міська рада - офіційна сторінка)
Нагороду вона отримала в зоні бойових дій з рук президента Володимира Зеленського.
Вдома, у селі Борок, у полеглої медикині залишились мама Іванна Михайлівна та син Володимир.
Публікація Сокальської міської ради (скриншот: facebook.com/Сокальська міська рада - офіційна сторінка)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, на війні загинув командир військової частини, підполковник ЗСУ Олег Пігулевський.
Читайте також, що відомо про загиблого волонтера та бойового медика Пітера Фуше з Великої Британії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.