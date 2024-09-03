"Врятувала сотні життів". На війні загинула одна з перших жінок-добровольців Марія Дихтяр

Що відомо про смерть Марії Дихтяр

Про смерть військовослужбовиці повідомили на сторінці "63 Окремий Батальйон Сил ТрО Збройних сил України - Червоноград" у Facebook.

"На щиті капітан медичної служби ДИХТЯР Марія Володимирівна", - йдеться у дописі.

Уточнюється, що вона загинула 2 вересня 2024 року при виконанні службових обов'язків по захисту Батьківщини.

"Марічка, Маруся, Володимирівна, Пантера... Як так? Біль. Невимовний біль", - наголошує автор публікації та додає, що не може ставити свічки на її фото.

"Не можу. Рука не піднімається. А голова не приймає, що тебе вже нема. Я знаю, що ти була б не проти. Нам важко це сприйняти і повірити. Нам усім буде важко без тебе. Бо ти була сонечком. Наш батальйон осиротів на чудову і світлу людину. Та ти будеш з нами завжди. Любимо тебе", - підсумовується у дописі.

Допис про загибель Дихтяр (скриншот: facebook.com/63obtro)

Основне про життя й досягнення захисниці України

Згідно з інформацією Сокальської міської ради, у мирному житті Марія Дихтяр працювала лікарем.

Вона - одна з перших жінок-добровольців, які наважилися залишити все в мирному житті та піти служити заради порятунку захисників України.

Була учасником АТО. Три роки - очільницею медичної служби у 25-му окремому мотопіхотному батальйоні "Київська Русь".

Під час служби Дихтяр врятувала сотні життів побратимів, іноді вивозила хлопців з-під обстрілів, ризикуючи власним життям.

У перші дні повномасштабної російсько-української війни Марія Дихтяр знову пішла працювати військовим медиком, служила у зоні активних бойових дій, щодня рятувала поранених Героїв.

Згідно з указом президента, була нагороджена медаллю "За врятоване життя".



2 жовтня 2023 року військовослужбовиця була нагороджена також орденом "За мужність" III ступеня - за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, та самовіддане виконання військового обов'язку.

Орден Марії Дехтяр (фото: facebook.com/Сокальська міська рада - офіційна сторінка)

Нагороду вона отримала в зоні бойових дій з рук президента Володимира Зеленського.

Вдома, у селі Борок, у полеглої медикині залишились мама Іванна Михайлівна та син Володимир.

Публікація Сокальської міської ради (скриншот: facebook.com/Сокальська міська рада - офіційна сторінка)