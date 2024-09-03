"Спасла сотни жизней". На войне погибла одна из первых женщин-добровольцев Мария Дихтяр

В понедельник, 2 сентября, при исполнении служебных обязанностей по защите Родины погибла капитан медицинской службы Мария Дихтяр.
РБК-Украина рассказывает, что известно о трагическом событии и жизненном пути этой выдающейся женщины.
О смерти военнослужащей сообщили на странице "63 Окремий Батальйон Сил ТрО Збройних сил України - Червоноград" в Facebook.
"На щите капитан медицинской службы ДИХТЯР Мария Владимировна", - говорится в сообщении.
Уточняется, что она погибла 2 сентября 2024 года при исполнении служебных обязанностей по защите Родины.
"Маричка, Маруся, Владимировна, Пантера... Как так? Боль. Невыразимая боль", - отмечает автор публикации и добавляет, что не может ставить свечи на ее фото.
"Не могу. Рука не поднимается. А голова не принимает, что тебя уже нет. Я знаю, что ты была бы не против. Нам трудно это воспринять и поверить. Нам всем будет тяжело без тебя. Потому что ты была солнышком. Наш батальон осиротел на замечательного и светлого человека. И ты будешь с нами всегда. Любим тебя", - заключается в сообщении.
Сообщение о гибели Дихтяр (скриншот: facebook.com/63obtro)
Согласно информации Сокальского городского совета, в мирной жизни Мария Дихтяр работала врачом.
Она - одна из первых женщин-добровольцев, которые отважились оставить все в мирной жизни и пойти служить ради спасения защитников Украины.
Являлась участником АТО. Три года - начальником медицинской службы в 25-м отдельном мотопехотном батальоне "Київська Русь".
Во время службы Дихтяр спасла сотни жизней побратимов, иногда вывозила ребят из-под обстрелов, рискуя собственной жизнью.
В первые дни полномасштабной российско-украинской войны Мария Дихтяр снова пошла работать военным медиком, служила в зоне активных боевых действий, ежедневно спасала раненых Героев.
Согласно указу президента, была награждена медалью "За спасенную жизнь".
2 октября 2023 года военнослужащая была награждена также орденом "За мужество" III степени - за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, и самоотверженное исполнение воинского долга.
Орден Марии Дихтяр (фото: facebook.com/Сокальська міська рада - офіційна сторінка)
Награду она получила в зоне боевых действий из рук президента Владимира Зеленского.
Дома, в селе Борок, у погибшей медика остались мама Иванна Михайловна и сын Владимир.
Публикация Сокальского городского совета (скриншот: facebook.com/Сокальська міська рада - офіційна сторінка)
Напомним, ранее мы рассказывали, что на войне погиб командир воинской части, подполковник ВСУ Олег Пигулевский.
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