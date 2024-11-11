Врятувала понад 200 бійців. Де зараз Яна Зінкевич, яка заснувала "Госпітальєрів"

Цьогоріч першому добровольчому медичному батальйону "Госпітальєри" виповнилось 10 років. За цей час його парамедики допомогли тисячам бійців на фронті, а його засновниця Яна Зінкевич сама врятувала життя понад 200 пораненим солдатам під час АТО.

Що відомо про Яну Зінкевич

Яна Зінкевич – українська медикиня доброволиця, військовослужбовиця та політична діячка, засновниця та командирка медичного батальйону "Госпітальєри".

Народилася Яна 1995 року у Рівному, закінчила Рівненський Навчально-виховний комплекс "Колегіум". Далі планувала вступити у медичний університет, але відклала свою мрію до 2017 року, тоді вона стала студенткою Державної медичної академії Дніпра.

На війну Яна пішла у 18-річному віці, як тільки Росія розпочала вторгнення на Донбас у 2014 році.

"Я активно долучалась до участі у протестах на Майдані. Тоді у нас "Правим сектором" керував Саша Білий і він казав, що на нас нападе Росія. Нас тоді вже активно готували – були стрибки із парашуту, копання окопів, орієнтуванна та інші корисні навички для війни. Тому, як тільки це все почалося, у першій же ж групі із 60 людей з Рівного я вирушила на фронт", – розповідала згодом Яна.

Яна Зінкевич (фото: facebook_com_yana_hospitallers)

Яна також зізнавалась, що коли потрапила на передову, то перед неї постало багато викликів.

"Тоді жінок на фронті були одиниці. У нас в підрозділі було кілька і то вони переважно працювали на тилових посадах. Мені довелося виборювати повагу до себе у кожної окремої людини, бо бути командиром у 18-років – це дуже складно", – розповідала Зінкевич.

За період активної фази АТО у 2014-2015 роках Яна врятувала понад 200 поранених солдатів. За свій внесок у боротьбу проти ворогів вона отримала орден "За заслуги" ІІІ ступеня, орден "За спасіння життя" та орден "Народний герой".

Яну нагородили численними орденами (фото: Яна_Зінкевич_facebook_com_yana_hospitallers)

У грудні 2015 року автомобіль медичного батальйону "Госпітальєри" на трасі Дніро-Донецьк потрапив в аварію. Зінкевич вилетіла з машини, отримавши важкі травми, зокрема перелом хребта. Яна провела кілька місяців у лікарні, з того часу пересувається на кріслі колісному.

Разом із Зінкевич в аварію потрапив її заступник Максим Корабльов, але сильно не травмувався. У 2016 році вони одружились і в жовтні того ж року у них народилась донька. Втім через кілька днів після пологів Максим пішов із сім'ї.

У 2019 році Яна пішла у політику, вона стала нардепкою від партії "Європейська солідарність". Її вибрали секретарем комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування у Верховній Раді України IX скликання. Також вона Голова комітету із питань військової медицини.

У 2021 році Яна Зінкевич була однією з 36 українок, які стали прообразом української серії ляльок "Барбі" "Barbie: Пані України". У 2023 році журнал Time вніс її до щорічного рейтингу 100 найвпливовіших людей, які змінюють майбутнє світу.

Яна з побратимами під час ротації у зоні АТО (фото: Яна_Зінкевич_facebook_com_yana_hospitallers)

Як Яна створила "Госпітальєрів"

6 липня 2014 року пройшли запеклі бої за Карлівку та Піски. У численних інтерв'ю Зінкевич згодом зізнавалась, що у той день під час російських атак вона собі пообіцяла, якщо виживе, то створить медичний підрозділ. Обіцянки вона дотрималась. Свій підрозділ вона назвала на честь середньовічного ордену госпітальєрів.

Медичний батальйон займається наданням першої допомоги військовим і цивільним у зоні проведення бойових дій. Госпітальєрські екіпажі здійснюють евакуацію, стабілізацію і транспортування поранених з червоної зони до стабпунктів чи прифронтових госпіталів чи лікарень.

Девіз "Госпітальєрів" "Заради кожного життя". Батальйон не отримує підтримки від держави, він функціонує виключно завдяки допомозі волонтерів та благодійників.

"Наша місія полягає в надінні медичної допомоги прямо на полі бою, часто в умовах, де будь-який момент може бути критичним для екіпажу. Госпітальєри – це не просто медики, а справжні добровольці війни", – писала у соцмережах нещодавно Яна.

Зараз на фронті працює понад 360 парамедиків "Госпітальєрів". За 10 років своєї діяльності вони здійснили понад 18 тис. евакуацій, окрім цього, ще 7 500 виїздів здійснив евакуаційний автобус "Австрійка".

Додамо, що станом на літо цього року, 26 госпітальєрів загинули у зоні бойових дій, 7 потрапили у полон, 4 зникли безвісти, ще понад 200 отримали поранення.

Також "Госпітальєри" регулярно проводять медико-тактичні вишколи, на яких надають знання, які допоможуть вижити в екстренних випадках у цивільному житті.

Яна на Марші захисників України у 2019 році (фото: Вікіпедія)

Де зараз Яна Зінкевич і чим займається

Яна зараз продовжує бути начальницею Медичного управління та реабілітації Української добровольчої армії, а також командиром Медичного батальйону "Госпітальєри".

У своїх соцмережах вона регулярно постить інформацію про збори на потреби підрозділу й закликає українців донатити.

"Мій шлях на війну розпочався дуже давно. Коли осмислюю це зараз, то стає навіть трохи дивно, адже я присвятила боротьбі третину життя у вільній державі. Сьогодні я розумію, що свобода дуже дорого коштує і сили, які ми залучили до виконання нашої місії, є дуже потужними", – заявляла Яна.

У червні цього року Яна вийшла заміж. Її обранець – розвідник Ілля, із яким вона познайомилась під час її ротаційного виїзду на передову. Пара до одруження була у стосунках протягом 7 років. Яна зізнавалась, що після важкого травмування не вірила, що знайде нове кохання. За її словами, чоловік має дуже гарні стосунки з її донькою Богданою, дівчинка вважає його своїм батьком.

Яна з донькою Богданою (фото: Instagram/Яна Зінкевич)

Періодично важка травма Яни дається в знаки й зараз. На початку червня Зінкевич повідомляла своїх підписників про те, що їй зробили операцію, у жовтня вона знову ділилась фото із лікарняної палати.

"Операція 2.0. Тепер шлях до одужання довгий", – написала Яна у соцмережах.

Яна після операції у жовтні (фото: Instagram/Яна Зінкевич)