Вряд ли легко пройдет: Разумков ожидает, что рассмотрение закона о НАБУ затянется

Законопроект №5070 об изменениях в закон о Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) будет рассматриваться долго в Верховной раде. И пока даже не находится в комитете.
Об этом заявил глава Верховной рады Дмитрий Разумков в интервью "Интерфакс-Украина".
Он отметил, что противники и сторонники законопроекта могут затягивать процесс рассмотрения документа с помощью поправок.
"Я не уверен, что законопроект по НАБУ легко пройдет комитет, а потом и два чтения в зале парламента. Но по состоянию на сегодня, если я не ошибаюсь, на комитете этот вопрос пока не рассматривался. К слову, комитет не рассматривал и законопроект, подготовленный Офисом президента и тоже связанный с полномочиями НАБУ", - сказал Разумков.
Напомним, поддержанный правительством проект закона о НАБУ был зарегистрирован в парламенте под номером 5070. Документ передали на рассмотрение руководству Рады 15 февраля.
Законопроект предусматривает увольнение Сытника с должности директора НАБУ и вводит новый механизм назначения главы бюро. Согласно документу, пока будут выбирать нового директора, бюро будет возглавлять первый заместитель главы НАБУ.