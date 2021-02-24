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Навряд легко пройде: Разумков очікує, що розгляд закону про НАБУ затягнеться

Автор: Роман Тверденко

Законопроект №5070 про зміни в закон про Національне антикорупційне бюро (НАБУ) буде розглядатися довго у Верховній раді. І поки навіть не знаходиться в комітеті.

Про це заявив голова Верховної ради Дмитро Разумков в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що противники і прихильники законопроекту можуть затягувати процес розгляду документа за допомогою поправок.

"Я не впевнений, що законопроект по НАБУ легко пройде комітет, а потім і два читання в залі парламенту. Але станом на сьогодні, якщо я не помиляюся, на комітеті це питання поки не розглядалося. До речі, комітет не розглядав законопроект, підготовлений Офісом президента і теж пов'язаний з повноваженнями НАБУ", - сказав Разумков.

Нагадаємо, підтриманий урядом проект закону про НАБУ був зареєстрований у парламенті під номером 5070. Документ передали на розгляд керівництву Ради 15 лютого.

Законопроект передбачає звільнення Ситника з посади директора НАБУ і запроваджує новий механізм призначення голови бюро. Згідно з документом, поки будуть обирати нового директора, бюро очолюватиме перший заступник голови НАБУ.

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Новини України НАБУДмитро Разумков
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