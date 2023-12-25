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Вручення повісток в Україні. У вінницькому ТЦК пояснили кому та для чого це потрібно

Понеділок 25 грудня 2023 18:15
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Вручення повісток в Україні. У вінницькому ТЦК пояснили кому та для чого це потрібно Ілюстративне фото: у вінницькому ТЦК пояснили кому та для чого це потрібні повістки (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Всі військовозобов’язані громадяни України мають перебувати на обліку в ТЦК та СП за місцем проживання. Для перевірки даних військовозобов'язаних і вручають в Україні повістки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вінницький обласний ТЦК та САП,

"Зазвичай саме слово "повістка" викликає у військовозобов’язаних страх. Не всі знають, що повістка ще не означає автоматичної відправки до військової частини, тому багато хто впадає в абсолютно безпідставну паніку", - сказано у повідомленні.

Однак варто розуміти що вручення повістки означає, лише, що людина зобовʼязана зʼявитись до територіального центру комплектування для уточнення своїх військово-облікових даних.

Існує декілька видів повісток:

  • для уточнення облікових даних;
  • для проходження військово-лікарської комісії;
  • для відправки у військову частину.

При цьому всі військовозобов’язані громадяни України мають перебувати на обліку в ТЦК та СП за місцем проживання. У випадку, якщо військовозобов’язаний змінив місце проживання, йому необхідно стати на облік у ТЦК та СП за новим місцем проживання.

Перевірити або поновити свої дані можливо за особистим зверненням до відповідного Територіального центру комплектування.

"Захист Вітчизни є конституційним обов'язком кожного громадянина та найважливішим завданням для всього нашого народу. Внесок у збереження територіальної цілісності держави та забезпечення мирного життя народу України є справою честі і обов’язком кожного громадянина", - сказано у повідомленні.

Що відомо про нові чутки щодо "повісток"

Нагадаємо, напередодні Телеграм-канали почали активно ширити інформацію про те, що в Україні наприкінці грудня "почнуть працювати блок-пости щодо вручення повісток". Крім того, вони писали, що "скоро нібито з'являться повістки у "Дії".

Джерелом повідомлення став колишній радник мера Івано-Франківська, військового 72-ї бригади Назарія Кішака.

Втім, офіційно така інформація не підтверджувалася.

Додамо, що подібні чутки неодноразово ширилися мережею. Втім, в інтерв'ю РБК-Україна міністр цифрової трансформації Михайло Федоров вже наголошував, що повістки військовозобов'язаним через "Дію" не надсилатимуть. Крім того, таке нововведення навіть не планується. Інтерв'ю з міністром можна прочитати за посиланням.

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Мобілізація в Україні ТЦК
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