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Вручение повесток в Украине. В винницком ТЦК объяснили кому и для чего это нужно

Понедельник 25 декабря 2023 18:15
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Вручение повесток в Украине. В винницком ТЦК объяснили кому и для чего это нужно Иллюстративное фото: в винницком ТЦК объяснили кому и для чего это нужны повестки (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Все военнообязанные граждане Украины должны состоять на учете в ТЦК и СП по месту жительства. Для проверки данных военнообязанных и вручают в Украине повестки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Винницкий областной ТЦК и САП.

"Обычно само слово "повестка" вызывает у военнообязанных страх. Не все знают, что повестка еще не означает автоматической отправки в воинскую часть, поэтому многие впадают в совершенно безосновательную панику", - говорится в сообщении.

Однако следует понимать, что вручение повестки означает, что человек обязан явиться в территориальный центр комплектования для уточнения своих военно-учетных данных.

Существует несколько видов повесток:

  • для уточнения учетных данных;
  • для прохождения военно-врачебной комиссии;
  • для отправки в воинскую часть.

При этом все военнообязанные граждане Украины должны состоять на учете в ТЦК и СП по месту жительства. В случае, если военнообязанный сменил место жительства, ему необходимо стать на учет в ТЦК и СП по новому месту жительства.

Проверить или обновить свои данные можно по личному обращению в соответствующий Территориальный центр комплектования.

"Защита Отечества является конституционной обязанностью каждого гражданина и важнейшей задачей всего нашего народа. Вклад в сохранение территориальной целостности государства и обеспечение мирной жизни народа Украины является делом чести и обязанностью каждого гражданина", - говорится в сообщении.

Что известно о новых слухах по повесткам

Напомним, накануне Телеграмм-каналы начали активно распространять информацию о том, что в Украине в конце декабря "начнут работу блок-посты по вручению повесток". Кроме того, они писали, что "вскоре якобы появятся повестки в "Действии".

Источником сообщения стал бывший советник мэра Ивано-Франковска, военного 72-й бригады Назария Кишака.

Впрочем, официально такая информация не подтверждалась.

Добавим, что подобные слухи неоднократно распространялись по сети. Впрочем, в интервью РБК-Украина министр цифровой трансформации Михаил Федоров уже отмечал, что повестки военнообязанным через "Действие" не будут посылать. Кроме того, такое новшество даже не планируется. Интервью с министром можно прочесть по ссылке.

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