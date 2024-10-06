Вручення Нобелівської премії стартує наступного тижня: що відомо

Наступного тижня розпочнеться оголошення лауреатів Нобелівської премії 2024 року, які зробили внесок у поліпшення світу. Оголошення відбуватимуться з 7 по 14 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Нобелівського комітету.
Найбільш обговорювана премія - премія миру, - яку буде вручено 11 жовтня. Однак передбачити вибір Норвезького Нобелівського комітету цього року вкрай складно.
Деякі експерти, як-от Ден Сміт, директор Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, висловлюють думку, що цьогоріч премію миру можуть не присудити, щоб звернути увагу на невдачі у вирішенні глобальних конфліктів.
Минулого року премія миру дісталася іранській правозахисниці Нарзес Мохаммаді, а цього року на премію претендують такі організації, як агентство ООН у справах палестинських біженців (БАПОР), палестинська група Al-Haq, ізраїльська організація B'Tselem, а також Міжнародний суд і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. Кампанію із зупинки «роботів-вбивць» також розглядають як можливого кандидата на премію.
Графік оголошень Нобелівських премій:
Нобелівська премія миру - одна з найпрестижніших світових нагород, яку щорічно вручають за видатні досягнення в галузі зміцнення миру. Вона була заснована Альфредом Нобелем наприкінці XIX століття.
Цією премією нагороджуються як окремі особистості, так і організації, які зробили значний внесок у вирішення міжнародних конфліктів, просування прав людини, роззброєння та інші сфери, що сприяють встановленню миру.
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