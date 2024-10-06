Вручення Нобелівської премії стартує наступного тижня: що відомо

Найбільш обговорювана премія - премія миру, - яку буде вручено 11 жовтня. Однак передбачити вибір Норвезького Нобелівського комітету цього року вкрай складно.

Деякі експерти, як-от Ден Сміт, директор Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, висловлюють думку, що цьогоріч премію миру можуть не присудити, щоб звернути увагу на невдачі у вирішенні глобальних конфліктів.

Минулого року премія миру дісталася іранській правозахисниці Нарзес Мохаммаді, а цього року на премію претендують такі організації, як агентство ООН у справах палестинських біженців (БАПОР), палестинська група Al-Haq, ізраїльська організація B'Tselem, а також Міжнародний суд і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. Кампанію із зупинки «роботів-вбивць» також розглядають як можливого кандидата на премію.

Графік оголошень Нобелівських премій: