Вручение Нобелевской премии стартует на следующей неделе: что известно

Наиболее обсуждаемая премия - премия мира, - которая будет вручена 11 октября. Однако предсказать выбор Норвежского Нобелевского комитета в этом году крайне сложно.

Некоторые эксперты, такие как Дэн Смит, директор Стокгольмского международного института исследования проблем мира, высказывают мнение, что в этом году премия мира может быть не присуждена, чтобы обратить внимание на неудачи в решении глобальных конфликтов.

В прошлом году премия мира досталась иранской правозащитнице Нарзес Мохаммади, а в этом году на премию претендуют такие организации, как агентство ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР), палестинская группа Al-Haq, израильская организация B'Tselem, а также Международный суд и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Кампания по остановке "роботов-убийц" также рассматривается как возможный кандидат на премию.

График объявлений Нобелевских премий: