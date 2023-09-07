Врожайність ранніх зернових в Україні перевищила рекордний 2021 рік завдяки погоді

"Однак вологе літо позначилося на якості зерна", - йдеться в огляді.

За даними НБУ, кращою, ніж у минулому сезоні, була й ситуація в овочівництві: зростало виробництво овочів борщового набору; відновилося вирощування кавунів, зокрема за рахунок нарощування площ у контрольованих Україною південних, а також західних та центральних регіонах.

Натомість сезонно послабилися показники обсягів виробництва свинини та сирого молока. Скорочення пропозиції сировини стримувало молоко- та м'ясопереробку. Сезонно зростало виробництво борошна, проте подальше його нарощування стримувалося браком якісної сировини, зазначили в НБУ.

Прогноз урожаю

Нагадаємо, Мінагрополітики покращило прогноз збору зернових в Україні через рекордну урожайність. Цього року українські аграрії можуть зібрати близько 56,4 млн тонн зернових, а також 20,3 млн тонн олійних.

Хоча загальна площа посівних ярих і озимих зернових цьогоріч була меншою на 980 тис. га, ніж торік, й становила 10 895 тис. га, погодні умови сприяли майже рекордній врожайності зернових культур (до 51,8 ц/га) що дозволяє значно збільшити обсяги виробництва, зазначили в міністерстві.