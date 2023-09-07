Урожайность ранних зерновых в Украине превысила рекордный 2021 год благодаря погоде

"Однако влажное лето сказалось на качестве зерна", - говорится в обзоре.

По данным НБУ, лучше, чем в прошлом сезоне, была и ситуация в овощеводстве: росло производство овощей борщового набора; возобновилось выращивание арбузов, в частности, за счет наращивания площадей в контролируемых Украиной южных, а также западных и центральных регионах.

В то же время сезонно ослабли показатели объемов производства свинины и сырого молока. Сокращение предложения сырья сдерживало молоко- и мясопереработку. Сезонно росло производство муки, однако дальнейшее ее наращивание сдерживалось нехваткой качественного сырья, отметили в НБУ.

Прогноз урожая

Напомним, Минагрополитики улучшило прогноз сбора зерновых в Украине из-за рекордной урожайности. В этом году украинские аграрии могут собрать около 56,4 млн тонн зерновых, а также 20,3 млн тонн масличных.

Хотя общая площадь посевных яровых и озимых зерновых в этом году была меньше на 980 тыс. га, чем в прошлом году, и составила 10 895 тыс. га, погодные условия способствовали почти рекордной урожайности зерновых культур (до 51,8 ц/га), что позволяет значительно увеличить объемы производства, отметили в министерстве.