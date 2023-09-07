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Врожайність ранніх зернових в Україні перевищила рекордний 2021 рік завдяки погоді

Україна, Четвер 07 вересня 2023 15:05
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Врожайність ранніх зернових в Україні перевищила рекордний 2021 рік завдяки погоді Фото: врожайність ранніх зернових в Україні оновила рекорд (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Станом на кінець серпня в Україні практично завершено жнива ранніх культур: намолочено 29 млн т зернових та 4 млн т олійних. Завдяки сприятливій погоді врожайність ранніх зернових не лише перевищила минулий, а й рекордний 2021 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (вересень 2023 року).

"Однак вологе літо позначилося на якості зерна", - йдеться в огляді.

Врожайність ранніх зернових в Україні перевищила рекордний 2021 рік завдяки погоді

За даними НБУ, кращою, ніж у минулому сезоні, була й ситуація в овочівництві: зростало виробництво овочів борщового набору; відновилося вирощування кавунів, зокрема за рахунок нарощування площ у контрольованих Україною південних, а також західних та центральних регіонах.

Врожайність ранніх зернових в Україні перевищила рекордний 2021 рік завдяки погоді

Натомість сезонно послабилися показники обсягів виробництва свинини та сирого молока. Скорочення пропозиції сировини стримувало молоко- та м'ясопереробку. Сезонно зростало виробництво борошна, проте подальше його нарощування стримувалося браком якісної сировини, зазначили в НБУ.

Прогноз урожаю

Нагадаємо, Мінагрополітики покращило прогноз збору зернових в Україні через рекордну урожайність. Цього року українські аграрії можуть зібрати близько 56,4 млн тонн зернових, а також 20,3 млн тонн олійних.

Хоча загальна площа посівних ярих і озимих зернових цьогоріч була меншою на 980 тис. га, ніж торік, й становила 10 895 тис. га, погодні умови сприяли майже рекордній врожайності зернових культур (до 51,8 ц/га) що дозволяє значно збільшити обсяги виробництва, зазначили в міністерстві.

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