Во время визита Зеленского в США подпишут три соглашения по оборонному партнерству

Три двусторонних документа относительно оборонного партнерства будут подписаны в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в США. Американская строна подтвердила о готовности подписать соглашения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОП.
Состоялась встреча заместителя главы ОП Романа Машовца с атташе по вопросам армии и обороны Бриттани Стюар.
Машовец отметил практическую готовность обработки:
"Американская сторона сообщила о готовности подписать эти документы во время визита президента Украины в США", - говорится в сообщении.
Как известно, визит Зеленского в США состоится 31 августа.
Подробнее о поездке украинского президента в США - в материале РБК-Украина "Первая встреча. О чем Зеленский будет говорить с Байденом в Вашингтоне".