UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

На время усиленного комендантского часа в Киеве не будут ходить поезда метро

Автор: Артем Горовенко

На время усиленного комендантского часа в Киеве с 20:00 15 марта до 07:00 17 марта не будут ходить поезда метро. Сами станции метрополитена будут работать в режиме укрытия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской государственной администрации.

Сообщается, что движения поездов метро не будет с 20:00 15 марта до 07:00 17 марта.

"Во время комендантского часа без спецпропусков запрещено передвигаться по городу. Выходить можно, только чтобы дойти до ближайшего укрытия", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" внесет изменения в расписание поездов в связи с комендантским часом в Киеве.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевметроКомендантский часВойна России против Украины