На время усиленного комендантского часа в Киеве не будут ходить поезда метро

На время усиленного комендантского часа в Киеве с 20:00 15 марта до 07:00 17 марта не будут ходить поезда метро. Сами станции метрополитена будут работать в режиме укрытия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской государственной администрации.
Сообщается, что движения поездов метро не будет с 20:00 15 марта до 07:00 17 марта.
"Во время комендантского часа без спецпропусков запрещено передвигаться по городу. Выходить можно, только чтобы дойти до ближайшего укрытия", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" внесет изменения в расписание поездов в связи с комендантским часом в Киеве.
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