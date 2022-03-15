Укрзализныця внесет изменения в расписание поездов в связи с комендантским часом в Киеве
Из-за введения комендантского часа в Киеве с 15 по 17 марта, будут внесены изменения в график пассажирских поездов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.
Из-за введения в Киеве комендантского часа с 20:00 15 марта до 7:00 17 марта будут внесены изменения в график движения пассажирских поездов
Сообщается, что в период действия комендантского часа вход на вокзалы Киев-Пассажирский и Дарница, а также посадка пассажиров на пассажирские поезда – будут разрешены только транзитным пассажирам.
Также смогут осуществить посадку пассажиры, которые смогли попасть на вокзал до наступления комендантского часа.
Выход с вокзала может быть ограничен полицией из соображений безопасности.
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Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Киеве вводят продолжительный комендантский час с вечера 15 марта до утра 17 марта.
Новые ограничения коснутся также жителей всей Киевской области.
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