ru ua
Вт, 15 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

На время усиленного комендантского часа в Киеве не будут ходить поезда метро

Новина українською →
Киев, Вторник 15 марта 2022 16:20
На время усиленного комендантского часа в Киеве не будут ходить поезда метро Фото: поезда метро не будут ходить на время усиленного комендантского часа (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

На время усиленного комендантского часа в Киеве с 20:00 15 марта до 07:00 17 марта не будут ходить поезда метро. Сами станции метрополитена будут работать в режиме укрытия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской государственной администрации.

Сообщается, что движения поездов метро не будет с 20:00 15 марта до 07:00 17 марта.

"Во время комендантского часа без спецпропусков запрещено передвигаться по городу. Выходить можно, только чтобы дойти до ближайшего укрытия", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" внесет изменения в расписание поездов в связи с комендантским часом в Киеве.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев метро Комендантский час Война России против Украины
NEWS
20-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
20-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Угрозы или пропаганда. Применит ли Россия оружие массового поражения
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Угрозы или пропаганда. Применит ли Россия оружие массового поражения