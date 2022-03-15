На время усиленного комендантского часа в Киеве не будут ходить поезда метро

Фото: поезда метро не будут ходить на время усиленного комендантского часа (facebook.com/kyivcity.gov.ua)

На время усиленного комендантского часа в Киеве с 20:00 15 марта до 07:00 17 марта не будут ходить поезда метро. Сами станции метрополитена будут работать в режиме укрытия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской государственной администрации.

Сообщается, что движения поездов метро не будет с 20:00 15 марта до 07:00 17 марта. "Во время комендантского часа без спецпропусков запрещено передвигаться по городу. Выходить можно, только чтобы дойти до ближайшего укрытия", - говорится в сообщении.