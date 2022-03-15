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На час посиленої комендантської години в Києві не ходитимуть поїзди метро

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Київ, Вівторок 15 березня 2022 16:20
На час посиленої комендантської години в Києві не ходитимуть поїзди метро Фото: поїзди метро не ходитимуть на час посиленої комендантської години (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

На час посиленої комендантської години в Києві з 20:00 15 березня до 07:00 17 березня не ходитимуть поїзди метро. Самі станції метрополітену працюватимуть у режимі укриття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської державної адміністрації.

Повідомляється, що руху поїздів метро не буде з 20:00 15 березня до 07:00 17 березня.

"Під час комендантської години без спецперепусток заборонено пересуватися містом. Виходити можна, тільки щоб дійти до найближчого укриття", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" внесе зміни до розкладу поїздів у зв'язку з комендантською годиною в Києві.

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Київ метро Комендантська година Війна Росії проти України
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