На час посиленої комендантської години в Києві не ходитимуть поїзди метро
На час посиленої комендантської години в Києві з 20:00 15 березня до 07:00 17 березня не ходитимуть поїзди метро. Самі станції метрополітену працюватимуть у режимі укриття.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської державної адміністрації.
Повідомляється, що руху поїздів метро не буде з 20:00 15 березня до 07:00 17 березня.
"Під час комендантської години без спецперепусток заборонено пересуватися містом. Виходити можна, тільки щоб дійти до найближчого укриття", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" внесе зміни до розкладу поїздів у зв'язку з комендантською годиною в Києві.
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