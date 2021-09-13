Во время тушения пожара в Киеве пожарные спасли двух человек

Пожар произошел на проспекте Владимира Маяковского, 30-А, в Деснянском районе столицы.

К месту вызова были направлены спасатели 13-й Государственной пожарно-спасательной части. Как оказалось, пожар возник в комнате одной из квартир на 8-этаже 10-этажного жилого дома.

Бойцы сначала локализовали, а позже потушили пожар на площади 5 кв. м. Во время тушения пожара были спасены двое мужчин 1977 и 1979 годов рождения, которые были переданы работникам скорой медицинской помощи с предварительным диагнозом отравление угарным газом.

На месте происшествия работало 4 единицы основной и специально пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве.

Причина возникновения пожара устанавливается правоохранителями.