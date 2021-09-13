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Во время тушения пожара в Киеве пожарные спасли двух человек

Автор: Анна Полисученко

Во время тушения пожара в Киеве пожарные спасли двух людей. В результате пожара огнем повреждены личные вещи и мебель, закопчены стены и потолок квартиры.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Телеграм-канал "Киев.Оперативный".

Пожар произошел на проспекте Владимира Маяковского, 30-А, в Деснянском районе столицы.

К месту вызова были направлены спасатели 13-й Государственной пожарно-спасательной части. Как оказалось, пожар возник в комнате одной из квартир на 8-этаже 10-этажного жилого дома.

Бойцы сначала локализовали, а позже потушили пожар на площади 5 кв. м. Во время тушения пожара были спасены двое мужчин 1977 и 1979 годов рождения, которые были переданы работникам скорой медицинской помощи с предварительным диагнозом отравление угарным газом.

На месте происшествия работало 4 единицы основной и специально пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве.

Причина возникновения пожара устанавливается правоохранителями.

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Пожар