Під час гасіння пожежі в Києві вогнеборці врятували двох людей

Пожежа відбулась на прооспекті Володимира Маяковського, 30-А, що у Деснянському районі столиці.

До місця виклику було направлено рятувальників 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилося, пожежа виникла у кімнаті однієї із квартир на 8-поверсі 10-поверхового житлового будинку.

О 20:22 бійці локалізували, а потім погасили пожежу на площі 5 кв.м. Під час гасіння пожежі було врятовано двох чоловіків 1977 та 1979 років народження, яких було передано працівникам швидкої медичної допомоги з попереднім діагнозом отруєння чадним газом.

На місці події працювало 4 одиниці основної та спеціально пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у м. Києві.

Причина виникнення пожежі встановлюватиметься правоохоронцями.