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Во время штурма польской границы присутствовал белорусский генерал, - спецслужбы Польши

Автор: Иванна Шовкун

Пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин рассказал, что во время атаки мигрантов на границу Польши в ноябре присутствовал высокопоставленный белорусский генерал. Тогда иностранцы штурмовали границу на переходе Кузница-Брузги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР.

"Это был человек, который своим поведением привлек внимание наших солдат и пограничников. Он выглядел как человек, направленный туда для каких-то мероприятий по надзору и контроль. Который, казалось, "держал руку на пульсе" в связи с происходящим на этом участке нашей границы", - отметил Жарин.

По его словам, генерала опознали на границе во время штурма 16 ноября. Это был генерал-майор Роман Подлинев, заместитель начальника белорусской пограничной службы.

"На наш взгляд, присутствие такого высокопоставленного чиновника во время атак на польскую границу показывает масштабы причастности белорусских служб к этим действиям.Это ясно показывает, что речь идет о гибридной операции", - подчеркнул Жарин.

Напомним, 13 декабря мигранты снова применили силовые попытки прорыва границы Польши. Они бросали камни в силовиков и повредили пять полицейских автомобилей.

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Польша