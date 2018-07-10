Порошенко и Дуда встретятся в рамках саммита НАТО

Встреча Порошенко и Дуды инициирована украинской стороной

Во время саммита НАТО, который начнется в ближайшую среду в Брюсселе, по инициативе украинской стороны состоится встреча президента Польши Анджея Дуды с президентом Украины Петром Порошенко. Об этом в понедельник, 9 июля, сообщил глава Кабинета президента Кшиштоф Щерский, передает "Польское Радио".

Щерский отметил, что предстоящие переговоры президентов свидетельствуют о том, что диалог между Польшей и Украиной "является активным и длительным, и ему не нужны внешние стимулы".

Кроме этого, Щерский прокомментировал слова президента Европейского совета Дональда Туска, который призвал в понедельник власти Польши и Украины к уменьшению напряженности на историческом фоне. По мнению экс-премьер министра Польши, эта напряженность показывает, что не все справились со своим домашним заданием с истории.

Напомним, 8 июля во время мероприятий по чествованию памяти украинцев - жертв польско-украинского конфликта 1943-1944 годов на Волыни, Порошенко заявил, что прочное стратегическое партнерство между Украиной и Польшей станет мощным ответом агрессивной политике Кремля.