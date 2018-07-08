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Интервью

Стратегическое партнерство между Украиной и Польшей станет ответом на агрессию Кремля, - Порошенко

НовостиПолитика    08.07.2018 - 19:29
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Президент уверен, что украинско-польский диалог на тему прошлого должен быть максимально взвешенным

Прочное стратегическое партнерство между Украиной и Польшей станет мощным ответом агрессивной политике Кремля. Об этом заявил президент Петр Порошенко во время в мероприятия, приуроченном памяти украинцев - жертв польско-украинского конфликта 1943-1944 годов, которые произошли на Волыни.

Порошенко уверен, что Россия ведет войну не только против Украины, но и против Польши, против всей Европы.

"Они попытались это сделать изначально проектом "Новороссия" - Харьковская народная республика, Запорожская народная республика, Одесская народная республика", - подчеркнул он.

По словам Петра Порошенко, украинско-польский диалог на тему прошлого, в условиях продолжающейся российской агрессии, должен быть максимально взвешенным, а решение должны быть заранее и хорошо продуманными.

"Драматический украинско-польский конфликт 40-х годов ХХ века является очень сложным вопросам совместной истории, поэтому оно должно быть выведено из сферы политики и передано на рассмотрение ученым", - отметил он.

Также президент отметил, что историю нужно внимательно изучать, но это должны делать историки и ученые.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда сегодня, 8 июля находится с официальным визитом в Луцке и принимает участие в мероприятиях, приуроченных к 75 годовщине Волынской трагедии.

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Теги публикации: Порошенко Петр, Украина, Польша  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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