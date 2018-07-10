Порошенко і Дуда зустрінуться в рамках саміту НАТО

Зустріч Порошенка і Дуди ініційована українською стороною

Під час саміту НАТО, що почнеться найближчої середи у Брюсселі, з ініціативи української сторони відбудеться зустріч президента Польщі Анджея Дуди з президентом України Петром Порошенком. Про це у понеділок, 9 липня, повідомив голова Кабінету президента Кшиштоф Щерський, передає "Польське Радіо".

Щерський зазначив, що майбутні перемовини президентів свідчать про те, що діалог між Польщею та Україною "є активним та тривалим, і йому не потрібні зовнішні стимули".

Крім цього, Щерський прокоментував слова президента Європейської ради Дональда Туска, який закликав у понеділок владу Польщі та України до зменшення напруженості на історичному тлі. На думку екс-прем’єр міністра Польщі, ця напруженість показує, що не всі впоралися зі своїм домашнім завданням з історії.

Нагадаємо, 8 липня під час заходів із вшанування пам'яті українців - жертв польсько-українського конфлікту 1943-1944 років на Волині, Порошенко заявив, що міцне стратегічне партнерство між Україною та Польщею стане потужною відповіддю агресивній політиці Кремля.