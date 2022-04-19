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Во время разминирования Киевской области обезвредили 16,5 тысяч взрывоопасных предметов, - ОВА

Фото: во время разминирования Киевской области обезвредили 16,5 тысяч взрывоопасных предметов (t me)
Автор: Артем Горовенко

В освобожденной от российских оккупантов Киевской области продолжается разминирование населенных пунктов. В частности, силами ГСЧС и военных в течение 18 апреля было обезврежено 508 взрывоопасных предметов, а с момента освобождения области - 16,501 предмет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской областной военной администрации Александра Павлюка в Telegram.

"Непосредственно в минувшие сутки спасатели обследовали населенные пункты: Бучанского района: Горенка, Немешаево, Микуличи, Буча, Ворзель, Ирпень, Гостомель, Галинка, Бородянка, Качали, Старая Буда, Новая Буда, Загальцы, Майдановка, Новая Гребля, Дружеская, Пилиповичи", - отметил он.

Также работы по разминированию проводились в Броварском и Вышгородском районах.

"Обследовано пункты Броварского района: Русановка, Михайловка, Победа, Богдановка, Залесье, Скибин, Большая Дымерка. Вышгородского района: Козаровичи, Иванков, Дымер, Катюжанка, Рудня, Тальская, Феневичи, Поталиевка, Дымарка, Красиловка, Старые Соколы, Потоки, Ковалевка", - рассказал Павлюк.

Как раньше сообщал заместитель председателя офиса президента Кирилл Тимошенко, в Житомирской области уже разминированы восемь населенных пунктов.

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Киевская область