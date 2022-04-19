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Під час розмінування Київської області знешкодили 16,5 тисяч вибухонебезпечних предметів, - ОВА

Фото: під час розмінування Київської області знешкодили 16,5 тисяч вибухонебезпечних предметів (t me)
Автор: Артем Горовенко

У звільненій від російських окупантів Київській області продовжується розмінування населених пунктів. Зокрема, силами ДСНС та військових протягом 18 квітня було знешкоджено 508 вибухонебезпечних предметів, а з моменту звільнення області - 16,501 предмет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Київської обласної військової адміністрації Олександра Павлюка у Telegram.

"Безпосередньо минулої доби рятувальники обстежили такі населені пункти: Бучанського району: Горенка, Немішаєво, Микуличі, Буча, Ворзель, Ірпінь, Гостомель, Галинка, Бородянка, Качали, Стара Буда, Нова Буда, Загальці, Майданівка, Нова Гребля, Дружня, Пилиповичі", - зазначив він.

Також роботи з розмінування проводились у Броварському та Вишгородському районах.

"Обстежено пункти Броварського району: Русанівка, Михайлівка, Перемога, Богданівка, Залісся, Скибин, Велика Димерка. Вишгородського району: Козаровичі, Іванків, Димер, Катюжанка, Рудня, Тальська, Феневичі, Поталіївка, Димарка, Красилівка, Старі Соколи, Потоки, Ковалівка", - розповів Павлюк.

Як раніше повідомляв заступник голови Офіса президента Кирило Тимошенко, у Житомирській області вже розміновано вісім населених пунктів.

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Київська область