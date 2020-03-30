На время проведения расследования Ермак должен быть отстранен, - эксперт

Фото: Екатерина Одарченко (из открытых источников)

По мнению Одарченко, Зеленский должен публично прокомментировать происходящее

До тех пор, пока обвинения в торговле должностями не опровергнут, пребывание Андрея Ермака в должности главы Офиса президента Украины будет бросать тень на всю управленческую вертикаль и непосредственно главу государства Владимира Зеленского. Об этом написала политтехнолог "SIC Group Ukrainе" Екатерина Одарченко в своем блоге на сайте ЛІГА.net, передает РБК-Украина.

По мнению эксперта, скандал с видеозаписями брата главы Офиса президента Андрея Ермака оказался даже громче, чем сообщение о состоянии дел по борьбе в Украине эпидемии коронавируса.

"Эти видеозаписи сделаны скрытой камерой и вряд могут быть доказательствами в суде, но несмотря на это, совершенно очевидно, что такой громкий политический скандал с братьями Ермак имеет все признаки последовательной серии уголовных коррупционных действий. Продажа государственных должностей, да еще и в составе организованной группы - очень серьезное преступление. После этого фигура Андрея Ермака в статусе главы президентского офиса сразу становится контраверсионной, его токсическая репутация непосредственно влияет на уровень доверия к президенту Украины", - написала она.

Эксперт отметила, что если на государственные должности высокого уровня привлекаются люди без необходимой управленческой культуры и профессиональной подготовки, то им неоткуда взять компетенции и государственную позицию.

"На основе чего они могут сформировать ценности служения обществу и уважение к людям? Ответ вполне очевиден - чудес не бывает. Если человек всю жизнь занимается какими-то "схемами", то так и будет этим заниматься в дальнейшем. Если он не имел отношения к государственному управлению, то за полгода не научиться этой непростой специальности. Называются разные суммы таких сделок по продаже должностей братьями Ермак - от тысяч долларов и до 45 млн долларов. То есть, в любом случае, речь идет о злоупотреблении служебным положением и наличии коррупционной составляющей в деятельности высшего должностного лица государства. Это очень серьезные обвинения, которые просто замолчать или не обратить на них внимание невозможно", - заявила Одарченко.

Зеленский должен публично прокомментировать происходящее, убеждена она.

"Сделать вид, что ничего не происходит, значит взять часть ответственности за деятельность Андрея Ермака на себя. Президент должен поощрять, чтобы правоохранительные органы работали в рамках закона, и чтобы ни у кого не сложилось впечатление, что глава государства собирается покрывать своих подчиненных от уголовного преследования. Как мы знаем, во многих странах Африки и Азии господствуют диктатуры, где высокие должности занимают родственники и знакомые глав государств. Результат такой кадровой политики известен – войны, голод, нарушения прав человека, продажа основных активов страны, вывод средств за границу. Ничего не напоминает?" - написала политтехнолог.

Она подчеркнула, что по факту таких серьезных обвинений должно быть проведено беспристрастное, полное и гласное расследование.

"Напомню, что почему-то именно Андрей Ермак единолично принимает решения по внешней политике Украины и определяет концепцию переговоров с Россией по урегулированию военного конфликта в Донецкой и Луганской областях. Это и создание Консультативного совета с представителями ОРДЛО, и отрицание того факта, что Россия является агрессором, а лишь посредником по урегулированию. Все это благодаря договоренностям с заместителем руководителя администрации президента РФ Владимира Путина - Дмитрием Козаком. Безусловно, на время проведения расследования Андрей Ермак должен быть отстранен от исполнения своих обязанностей главы ОП. Во-первых, это необходимо, чтобы полностью исключить фактор возможного влияния на следствие. Вторым, не менее важным фактором является то, что до тех пор, пока факты, приведенные народным депутатом Гео Леросом не опровергнут, пребывание Андрея Ермака в должности будет бросать тень на всю управленческую вертикаль и непосредственно Владимира Зеленского", - считает Одарченко.

Напомним, народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос выложил в Facebook 11 видеофрагментов, на которых брат главы Офиса президента Андрея Ермака Денис якобы обсуждает вопросы назначения на различные государственные должности.

Записи датированы августом-октябрем 2019 года, когда Андрей Ермак еще занимал должность помощника главы государства.

30 марта Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла дело из-за коррупционного скандала, связанного с Андреем Ермаком.