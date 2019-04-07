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Во время протестов в Судане погибли 6 человек

Новости » Происшествия    07.04.2019 - 15:34
Во время протестов в Судане погибли 6 человек
Фото: протесты в Судане (twitter.com/jistarena)

Антипрезидентские протесты в Судане начались вчера, 6 апреля

В воскресенье, 7 апреля, по меньшей мере 5 демонстрантов погибли во время протестов в Судане с требованием отставки президента страны Омара аль-Башира, находящегося у власти почти 30 лет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

Как сообщается, в воскресенье во время антипрезидентских протестов в столице страны Хартум погибли 4 человека во время попытки сил безопасности разогнать толпу демонстрантов, что приближалась к штабу военных. Еще один протестующий погиб в соседнем городе Омдурман.

Отметим, в субботу, 6 апреля, во время попытки разгона толпы демонстрантов силы безопасности убили одного из протестующих. Таким образом число погибших демонстрантов в течение двух дней протестов возросло до 6 человек.

Как писало РБК-Украина, 6 апреля тысячи суданцев вышли на улицы столицы Хартум с требованием отставки президента страны Омара аль-Башира, находящегося у власти почти 30 лет. Полиция применила против митингующих слезоточивый газ и оттеснила их от штаб-квартиры вооруженных сил Судана.

Добавим, это уже не первые акции протеста в Судане против действующего президента аль-Башира. В январе во время акций протеста погибли по меньшей мере 3 человека. Полиция применяла против демонстрантов слезоточивый газ.

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