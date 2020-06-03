Во время протестов в США погибли не менее 11 человек

Во время беспорядков в США погибли по меньшей мере 11 человек. Среди погибших числятся сотрудники полиции.

Об этом сообщает телеканал KTLA.

Летальные исходы зафиксированы в нескольких штатах, большинство погибших являются афроамериканцами. Среди них - бывший футболист известный как "федеральный офицер.

Также неизвестный застрелил бывшего начальника полиции города Молин-Эйкрс (штат Миссури) Дэвида Дорна во время беспорядков. Он был убит после того, как пытался предотвратить ограбление ювелирного магазина, с владельцем которого он дружил.

Кроме того, во время протестов в США пострадали сотни людей, однако точное количество раненных и травмированных установить пока невозможно.

В Сент-Луисе во время стрельбы были ранены четверо полицейских. Также в больнице Лас-Вегаса один полицейский находится в критическом состоянии после пулевого ранения.

Отметим, что массовые беспорядки в Соединенных Штатах начались 25 мая после смерти Джорджа Флойда в Миннеаполисе, которого задержала полиция. Во время ареста полицейский прижал коленом шею мужчины и удерживал, хотя Флойд кричал, что задыхается.

На данный момент задействованы 20,4 тыс. бойцов Национальной гвардии в 28 штатах и округе Колумбия. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, введен комендантский час.

Напомним, убийство Джорджа Флойда спровоцировало массовые беспорядки в Лос-Анджелесе и Мемфисе.

Кроме того, в результате протестов в Миннеаполисе один человек был застрелен, подозреваемого задержали.