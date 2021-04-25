Во время протестов в Лондоне пострадали восемь полицейских
Во время акций протеста из-за карантинных ограничений в Лондоне пострадали восемь полицейских. В то же время, были задержаны пять протестующих.
Об этом сообщает полиция Лондона в Twitter.
Уточняется, что двое пострадавших полицейских был госпитализированы. Однако их травмы оцениваются как несерьезные.
За различные правонарушения, в том числе за нападение на правоохранителей, были задержаны пять человек.
Напомним, в Великобритании обе дозы вакцины от коронавируса получили более 10 млн жителей страны. Таким образом, более 19% всех взрослых в Британии получили оба укола.
Ранее стало известно, что в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса с двойной мутацией, который впервые обнаружили в Индии. На сегодня известно более 70 случаев заражения новым штаммом.
В то же время, в Ливерпуле 2 мая состоится концерт, на котором не будут требовать надевать маски и придерживаться социальной дистанции. На нем будут присутствовать пять тысяч зрителей.