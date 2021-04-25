ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Во время протестов в Лондоне пострадали восемь полицейских

Новина українською → Лондон, Воскресенье 25 апреля 2021 06:55
Во время протестов в Лондоне пострадали восемь полицейских Фото: двое пострадавших полицейских был госпитализированы (instagram.com/metpolice_uk)
Автор: Даша Харченко

Во время акций протеста из-за карантинных ограничений в Лондоне пострадали восемь полицейских. В то же время, были задержаны пять протестующих.

Об этом сообщает полиция Лондона в Twitter.

Уточняется, что двое пострадавших полицейских был госпитализированы. Однако их травмы оцениваются как несерьезные.

За различные правонарушения, в том числе за нападение на правоохранителей, были задержаны пять человек.

Напомним, в Великобритании обе дозы вакцины от коронавируса получили более 10 млн жителей страны. Таким образом, более 19% всех взрослых в Британии получили оба укола.

Ранее стало известно, что в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса с двойной мутацией, который впервые обнаружили в Индии. На сегодня известно более 70 случаев заражения новым штаммом.

В то же время, в Ливерпуле 2 мая состоится концерт, на котором не будут требовать надевать маски и придерживаться социальной дистанции. На нем будут присутствовать пять тысяч зрителей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Лондон Великобритания протест Карантин Коронавирус
NEWS
Эрдоган сделал заявление после признания Байденом геноцида армян
Эрдоган сделал заявление после признания Байденом геноцида армян
DAILY
Легкая мишень: почему в Украине стало больше преступлений против детей
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Легкая мишень: почему в Украине стало больше преступлений против детей