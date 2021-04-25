ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Під час протестів у Лондоні постраждали вісім поліцейських

Новость на русском → Лондон, Неділя 25 квітня 2021 06:55
Під час протестів у Лондоні постраждали вісім поліцейських Фото: двоє постраждалих поліцейських було госпіталізовано (instagram.com/metpolice_uk)
Автор: Даша Харченко

Під час акцій протесту через карантинні обмеження в Лондоні постраждали вісім поліцейських. Водночас були затримані п'ять протестувальників.

Про це повідомляє поліція Лондона в Twitter.

Уточнюється, що двоє постраждалих поліцейських були госпіталізовані. Однак їх травми оцінюються як несерйозні.

За різні правопорушення, у тому числі за напад на правоохоронців, було затримано п'ятьох осіб.


Нагадаємо, у Великобританії обидві дози вакцини від коронавірусу отримали понад 10 млн жителів країни. Таким чином, понад 19% всіх дорослих у Британії отримали обидва уколи.

Раніше стало відомо, що у Великобританії виявили новий штам коронавірусу з подвійною мутацією, який вперше виявили в Індії. На сьогодні відомо понад 70 випадків зараження новим штамом.

Водночас в Ліверпулі 2 травня відбудеться концерт, на якому не вимагатимуть надягати маски і дотримуватися соціальної дистанції. На ньому будуть присутні п'ять тисяч глядачів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Лондон Великобритания протест Карантин Коронавірус
NEWS
Ердоган зробив заяву після визнання Байденом геноциду вірмен
Ердоган зробив заяву після визнання Байденом геноциду вірмен
DAILY
Легка мішень: чому в Україні стало більше злочинів проти дітей
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Легка мішень: чому в Україні стало більше злочинів проти дітей