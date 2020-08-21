Во время протестов в Беларуси погибли четверо демонстрантов, - ООН

Во время акций протеста из-за результатов выборов в Беларуси погибли 4 человека. Также до сих пор остается неизвестной судьба, по меньшей мере, 8 человек, которые исчезли после начала протестов 9 августа.

Об этом говорится в официальном заявлении Управления ООН по правам человека относительно ситуации в Беларуси.

В ООН призывают действующую белорусскую власть начать немедленное, независимое и тщательное расследование всех случаев нарушения прав человека во время протестов в стране. Семьи погибших должны получить возмещение.

Кроме того, в ООН обеспокоены информацией о содержании под стражей свыше 100 участников акций протеста, в том числе около 60 человек, которых обвиняют в преступных действиях, за что их могут приговорить к суровому тюремному заключению. Вчера организация получала сообщения о новых задержаниях.

"Мы призываем власти Беларуси немедленно освободить всех, кто был задержан незаконно или произвольно, и прекратить задерживать людей за осуществление их прав на свободу выражения мнений и свободу мирных собраний", - подчеркнули в ООН.

Отметим, Министерство внутренних дел Беларуси ранее подтверждало гибель трех участников акций протеста. Вместе с тем белорусские правозащитники говорят, что во время протестов погибли по меньшей мере пятеро демонстрантов.

Первой жертвой стал Александр Тарайковский, у которого по словам главы МВД могли стрелять из нелетального оружия.

Позже в больнице Гомеля умер еще один протестующий; парень 1995 года рождения умер после задержания силовиками.

Еще один участник протестов умер в Бресте; 43-летний Геннадий Шутов получил ранения во время разгона акции протеста силовиками.