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На время празднования Рош ха-Шана в Умани разместили спецотряд спасателей

Автор: РБК-Украина

Для обеспечения пожарной и техногенной безопасности в Умани (Черкасская область) во время празднования Рош ха-Шана развернули сводный отряд спасателей.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В состав отряда вошли силы пожарно-спасательных подразделений из разных районов области, а также водолазы, пиротехники, саперы, медики, специалисты по радиационной, химической и биологической защите. В отряд вошли 96 человек.

Кроме того, в местах проведения праздничных мероприятий, а также в местах проживания хасидов установлены пять пунктов проведения дезинфекции.

Напомним, ежегодно хасиды приезжают в Умань, чтобы отметить Новый год по еврейскому календарю на могиле пророка Нахмана. В этом году праздник приходится на 18-20 сентября.

Из-за ухудшения эпидемической ситуации Кабмин ввел запрет для въезда иностранных граждан в Украину до 29 сентября. В частности, запрет распространяется и на паломников. Вместе с тем, на границе Украины с Беларусью застряли несколько сотен паломников, которые направлялись в Умань.

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Новости Украины ГСЧСЧеркасская областьУманьхасидыРош Ха-Шана