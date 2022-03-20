Во время попытки наступления на Киев оккупанты потеряли отряд танкового полка, - Генштаб

Украинские военные уже 25-й день достойно дают отпор российским оккупантам. В частности, во время очередной попытки наступления на Киев, оккупанты потеряли сводный отряд 6-го танкового полка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ЗСУ.

Однако, благодаря активным действиям подразделений Вооруженных Сил Украины на отдельных направлениях в Броварском районе подразделения противника остаются отрезанными от поставок горючего и продовольствия.

Сообщается, что оккупанты в очередной раз попытались наступить на Киев.

Ранее мы сообщали, что российские пропагандисты начали подготовку населения РФ к длительной войне.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 25-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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