Во время перезапуска таможни уволили 80% руководителей

Фото: Максим Нефьодов (facebook.com/max.nefyodov)

По словам главы ГФС, уволили всего около 500 старых руководителей

Глава Государственной таможенной службы (ГФС) Максим Нефьодов заявил, что при запуске новой таможни уволили 80% руководителей центрального аппарата. Об этом он заявил сегодня во время презентации, передает РБК-Украина.

По его словам, "в центральном аппарате изменили около 80% всего руководящего состава".

Нефьодов отметил, что уволили не только заместителей и директоров департаментов, но и большинство руководителей среднего и нижнего звена. В частности, уволили всего около 500 старых руководителей.

Напомним, в воскресенье, 8 декабря, в Украине заработала обновленная Государственная таможенная служба. Так, ночью 8 декабря была официально запущена работа новой таможенной службы. Ночью обновленная служба оформила первую экспортную декларацию и первый рейс в аэропорту "Борисполь".

Однако Нефьодов отметил, что на данный момент остаются нерешенными вопросы относительно места доставки, отдельных случаев транзита и работы железной дороги. Однако руководитель таможни пообещал решить их до конца следующей недели.