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Під час перезапуску митниці звільнили 80% керівників

Новини » Політика     10.12.2019 - 15:20
Під час перезапуску митниці звільнили 80% керівників
Фото: Максим Нефьодов (facebook.com/max.nefyodov)

За словами глави ДФС, звільнили всього близько 500 старих керівників

Глава Державної митної служби (ДФС) Максим Нефьодов заявив, що при запуску нової митниці звільнили 80% керівників центрального апарату. Про це він заявив сьогодні під час презентації, передає РБК-Україна.

За його словами, "в центральному апараті змінили близько 80% всього керівного складу".

Нефьодов відзначив, що звільнили не тільки заступників і директорів департаментів, а й більшість керівників середньої та нижньої ланки. Зокрема, звільнили всього близько 500 старих керівників.

Нагадаємо, в неділю, 8 грудня, в Україні запрацювала оновлена ​​Державна митна служба. Так, вночі 8 грудня була офіційно запущена робота нової митної служби. Вночі оновлена ​​служба оформила першу експортну декларацію і перший рейс в аеропорту "Бориспіль".

Однак Нефьодов відзначив, що на даний момент залишаються невирішеними питання щодо місця доставки, окремих випадків транзиту і роботи залізниці. Однак керівник митниці пообіцяв вирішити їх до кінця наступного тижня.

В Україні запрацювала нова митниця Кабмін схвалив запуск роботи Державної митної служби
Новини України ДФСМаксим Нефедов
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