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Во время рейса в Мадрид из-за турбулентности пострадали 35 человек

Новости » Происшествия    22.08.2019 - 19:26
Во время рейса в Мадрид из-за турбулентности пострадали 35 человек
Иллюстрационное фото (wikimedia.org)

За 10 секунд самолет снизился на 300 метров

В результате сильной турбулентности 35 пассажиров авиарейса Маврикий-Мадрид получили различные повреждения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mirror.

Сообщается, что во время полета самолет попал в сильную зону турбулентности, что привело к резкому снижению. За 10 секунд летательный аппарат снизился на около 300 метров. Как утверждают пассажиры, контроль над самолетом удалось восстановить уже через 10-15 секунд.

В результате этого пострадали 35 человек, среди которых и 3 члена экипажа.

После приземления в Мадриде пострадавшие были госпитализированы. Однако в скором времени все были выписаны.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Калифорнии пассажирский самолет загорелся во время попытки взлета. На борту самолета находилось 10 пассажиров и членов экипажа. Никто из них не пострадал. При этом фюзеляж самолета разломился на две части и выгорел практически полностью.

Также сообщалось, что 17 августа в США небольшой самолет упал на дом. В результате крушения погиб один человек. Вообще на борту находились трое людей.

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