Во время онлайн-встречи с Си Цзиньпином Байден заявил об установках "здравого смысла"

Байден сказал, что, возможно, стоит начать разговор "более формально", хотя, по словам президента США, они с Цзиньпином "никогда не были слишком формальными".

Цзиньпин сказал, что он очень рад видеть Байдена, назвав его "старым другом" и сказал, что обе стороны должны усилить общение и сотрудничество, чтобы решить многочисленные вызовы, с которыми они сталкиваются.

Президент США добавил, что лидеры двух стран должны убедиться, что их отношения не переходят в открытый конфликт, в том числе путем установления рамок "здравого смысла".

Он пообещал задать вопросы, беспокоящие Вашингтон, включая права человека и другие в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ожидается, что Байден заставит Пекин соблюдать международные правила в сфере торговли и безопасности.

Как отмечает издание, первые моменты видеодиалога двух лидеров наблюдала небольшая группа репортеров, которые присоединились к Байдену в конференц-зале Западного крыла, прежде чем главы государств перешли к частному разговору, который, как ожидается, продлится несколько часов.