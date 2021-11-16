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Під час онлайн-зустрічі з Сі Цзіньпіном Байден заявив про установки "здорового глузду"

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Вашингтон, Вівторок 16 листопада 2021 04:23
Під час онлайн-зустрічі з Сі Цзіньпіном Байден заявив про установки "здорового глузду" Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден під час віртуальної зустрічі сказав лідеру Китаю Сі Цзіньпіну, що сподівається на відверту розмову про права людини і питання безпеки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Байден сказав, що, можливо, варто почати розмову "більш формально", хоча, за словами президента США, вони з Цзіньпіном "ніколи не були занадто формальними".

Цзіньпін сказав, що він дуже радий бачити Байдена, назвавши його "старим другом" і сказав, що обидві сторони мають посилити спілкування і співпрацю, щоб вирішити численні виклики, з якими вони стикаються.

Президент США додав, що лідери двох країн мають переконатися, що їхні відносини не переходять у відкритий конфлікт, в тому числі шляхом встановлення рамок "здорового глузду".

Він пообіцяв поставити питання, що турбують Вашингтон, включаючи права людини та інші в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Очікується, що Байден змусить Пекін дотримуватися міжнародних правил у сфері торгівлі та безпеки.

Як зазначає видання, перші моменти відеодіалогу двох лідерів спостерігала невелика група репортерів, які приєдналися до Байдена в конференц-залі західного крила, перш ніж глави держав перейшли до приватної розмови, яка, як очікується, триватиме кілька годин.

Нагадаємо, про заплановану віртуальну зустріч Байдена і Сі Цзіньпіня раніше повідомило агентство Reuters. За його даними, в ході бесіди мова піде про торгівлю, права людини і військову діяльність.

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