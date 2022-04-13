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Во время обстрелов одного из районов Харькова погибли три человека, четверо ранены

Фото: в Харькове из-за обстрелов погибли три человека (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Харькове 13 апреля во время обстрелов российскими оккупантами Немышлянского района погибли трое мирных жителей. Еще четверо получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий спикера Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко Суспильному.

По его словам в результате действий российской армии погибли 65-летняя женщина и двое мужчин 20 и 30 лет. Пострадали четыре человека, самому младшему из них 17 лет, а самому старшему - 75.

Кроме того, в результате обстрелов повреждены дом и автомобиль.

Напомним, сегодня в Харькове оккупанты в течение дня массированно обстреливали различные районы города. Жителей призвали оставаться в укрытиях.

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ХарьковВойна России против Украины