Під час обстрілів одного з районів Харкова загинули троє людей, четверо поранені

У Харкові 13 квітня під час обстрілів російськими окупантами Немишлянського району загинули троє мирних мешканців. Ще четверо отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар речника Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка Суспільному .

За його словами в результаті дій російської армії загинули 65-річна жінка та двоє чоловіків 20 та 30 років. Постраждали четверо осіб, наймолодшому з них 17 років, а найстаршому - 75.

Крім того, внаслідок обстрілів пошкоджені будинок та автомобіль.