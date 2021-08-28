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Во время обстрела российских боевиков на Донбассе ранен украинский боец

Автор: Александр Белоус

Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских защитников на Донбассе. В результате обстрела один военнослужащий получил проникающее осколочное ранение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативно-тактическую группировку "Восток"

Как отмечается в сообщении, после оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья - удовлетворительное.

"На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники дали адекватный ответ, прекратив огневую активность врага", - отметили в пресс-службе.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Напомним, движение поездов в Донецкой области вблизи станции Авдеевка временно ограничено из-за артиллерийского обстрела с неподконтрольной Украине территории. Из соображений безопасности в течение ближайших трех дней пассажирские и пригородные поезда будут курсировать по ограниченным маршрутам до станций Покровск и Очеретино.

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Донбасс