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Під час обстрілу російських бойовиків на Донбасі поранений український боєць

Автор: Олександр Білоус

Збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників на Донбасі. В результаті обстрілу один військовослужбовець дістав проникаюче осколкове поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Як зазначається в повідомленні, після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу. Стан здоров’я - задовільний.

"На обстріл російсько-окупаційних військ українські захисники надали адекватну відповідь, припинивши вогневу активність ворога", - зазначили в прес-службі.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Нагадаємо, рух поїздів у Донецькій області поблизу станції Авдіївка тимчасово обмежено через артилерійський обстріл з непідконтрольної Україні території. З міркувань безпеки впродовж найближчих трьох днів пасажирські та приміські поїзди курсуватимуть обмеженими маршрутами до станцій Покровськ та Очеретине.

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Донбас