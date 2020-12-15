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Минобразования предлагает школам продлить каникулы на время январского карантина

Киев, Вторник 15 декабря 2020 19:14
Минобразования предлагает школам продлить каникулы на время январского карантина
Фото: классная комната (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство образования и науки рекомендует школам продлить каникулы на время усиленного карантина, который будет действовать в Украине с 8 до 24 января. Руководителям местных департаментов образования уже направили соответствующие письма.

Об этом сообщает пресс-служба МОН.

В МОН пояснили, что в период действия усиленного карантина ученикам запрещается посещать школы любой формы собственности, поэтому учреждения могут объявить на этот период каникулы.

"Министерство рекомендует рассмотреть возможность, при необходимости, объявить на это время каникулы с учетом положений частей 3 и 4 статьи 10 закона "О среднем образовании", - говорится в заявлении пресс-службы.

Кроме того, МОН просит школы принять безотлагательные меры для надлежащей организации в этот период обучения в дистанционном формате, например, с помощью платформы "Всеукраинская школа онлайн".

Напомним, Кабинет министров продлил действие карантина до конца зимы. Вместе с тем правительство предусмотрело усиление ограничений с 8 января. Ограничения будут действовать до полуночи 25 января.

Добавим, за минувшие сутки в Украине зафиксировали 8 416 новых случаев коронавируса. В то же время случаев выздоровления от COVID-19 за минувшие сутки вдвое больше, чем количество новых больных.

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