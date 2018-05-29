За время независимости погибли более 30 миротворцев ООН из Украины, - Порошенко

По данным Минобороны, с 1992 года погибли 54 украинских миротворца

За время независимости Украины в операциях разных странах мира погибли более 30 украинских миротворцев. Об этом говорится в обращении президента Украины Петра Порошенко по случаю Международного дня участников операций ООН по поддержанию международного мира и безопасности.

В частности, Порошенко отметил, что с первых лет независимости Украина стала частью усилий ООН по поддержанию мира и безопасности.

"Своим профессионализмом и мужеством военнослужащие Вооруженных сил, других военных формирований и правоохранительных органов Украины получили признание и уважение во многих странах мира. Более 30 из них отдали жизнь, выполняя миротворческую миссию и защищая цели и принципы ООН. В этой день мы отдаем дань уважения их бесценной жертве", - отметил Порошенко.

Отметим, по официальным данным Министерства обороны Украины, с 1992 года в международных операциях приняли участие более 44 тыс. украинских военных, из которых 54 погибли. На сегодня Украина принимает участие в 8 международных операциях по поддержанию мира и безопасности.

Наибольшие потери Украина понесла в ходе миссии в Ираке - 18 человек. В Югославии погибли 15 украинских миротворцев, Боснии и Герцеговине - 2, Анголе - 1, Косово - 4, Сьерра-Леоне - 6, Либерии - 6, Конго - 2.

Напомним, ранее Порошенко заявил, что миссия ООН на Донбассе может вернуть мир на украинскую землю.